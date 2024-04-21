В Ростове с 22 апреля запланировано массовое отключение воды

Фото: Ростов.ру

Длинная рабочая неделя в Ростове-на-Дону начнется с массового отключения воды. С 22 апреля краны пересохнут в сотнях дома, которые расположены в центре города.С 22:00 от коммуникации будут отрезаны люди, проживающие в границах: улицы Текучева – проспекта Михаила Нагибина - улицы Нансена – Театрального проспекта – улицы Пушкинской – проспекта Сиверса. Снять ограничения обещают 23 апреля к 08:00.В «Ростоводоканале» сообщили, что неудобства связаны с работами на сетях нового ЖК на улице Красноармейской.Жителям города рекомендуют заранее сформировать запасы воды. Они могут пригодиться, для того, чтобы привести себя в порядок перед новым рабочим днем.