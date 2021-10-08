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В центре Ростова-на-Дону снова провалился асфальт

В центре Ростова-на-Дону снова провалился асфальт
В центре Ростова в очередной раз провалился асфальт. На этот раз огромная яма появилась в районе дома № 32 на улице Донской.

Судя по фото, сначала на дорожном покрытии образовались несколько трещин. Однако вскоре асфальт и вовсе провалился. Если в ближайшее время не заняться ремонтом, провал может увеличиться в несколько раз.

Яма находится на тротуаре, поэтому для автомобилистов не представляет опасности. Тем не менее в темное время суток в такую ловушку запросто могут попасть пешеходы, в том числе дети.
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