В центре Ростова-на-Дону снова провалился асфальт

В центре Ростова в очередной раз провалился асфальт. На этот раз огромная яма появилась в районе дома № 32 на улице Донской.Судя по фото, сначала на дорожном покрытии образовались несколько трещин. Однако вскоре асфальт и вовсе провалился. Если в ближайшее время не заняться ремонтом, провал может увеличиться в несколько раз.Яма находится на тротуаре, поэтому для автомобилистов не представляет опасности. Тем не менее в темное время суток в такую ловушку запросто могут попасть пешеходы, в том числе дети.