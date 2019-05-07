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В центре Ростова снова провалился асфальт

В центре Ростова снова провалился асфальт
В очередной раз центр Ростова доказал, что медленными темпами уходит под землю. Днем 12 мая на пересечении Шаумяна и Соборного образовалась огромная яма в асфальте.

Фотографии провала попали в сеть. Похожие ямы были замечены и на Сельмаше, на улице Российской. Только если в центре провал появился только сейчас, на Российской местные жители уже даже успели его засыпать щебнем и прикрыть ветками.

Пользователи сети стали предполагать, что могло стать причиной провала. По мнению самых креативных, эти дыры - порталы, соединяющие Таганрог и Ростов.

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