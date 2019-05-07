В центре Ростова снова провалился асфальт



В очередной раз центр Ростова доказал, что медленными темпами уходит под землю. Днем 12 мая на пересечении Шаумяна и Соборного образовалась огромная яма в асфальте.



Фотографии провала попали в сеть. Похожие ямы были замечены и на Сельмаше, на улице Российской. Только если в центре провал появился только сейчас, на Российской местные жители уже даже успели его засыпать щебнем и прикрыть ветками.



Пользователи сети стали предполагать, что могло стать причиной провала. По мнению самых креативных, эти дыры - порталы, соединяющие Таганрог и Ростов.