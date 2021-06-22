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В Ростове рядом со зданием администрации провалился асфальт

В Ростове рядом со зданием администрации провалился асфальт
В центре Ростова-на-Дону провалился асфальт посреди проезжей части. Происшествие случилось рядом с городской администрацией 24 июня.

Провал образовался на пересечении улицы Большой Садовой и переулка Семашко. Очевидцы опубликовали фото ЧП в социальных сетях. На снимках видно, что часть асфальта исчезла прямо посреди дороги. Рядом с опасным участком установили небольшое ограждение, однако к вечеру ловушку для автомобилистов так и не залатали.

- Если на Садовой такие ямы образовались, то что о других местах города говорить? - Подписал фото автор.

Примечательно, что подобные ямы - давно уже не редкость в Ростове. По всему городу регулярно появляются новые провалы, в которых автомобилисты пробивают покрышки или даже застревают. Не исключено, что причиной очередной ямы стали обильные дожди, прошедшие накануне. Вероятно, вода скопилась под асфальтом из-за старой ливневой канализации и размыла его.

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