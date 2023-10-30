В центре Ростова мужчина выпал из окна и разбился насмерть

Фото: Rostov.ru

В Ростове-на-Дону неизвестный выпал из окна и разбился насмерть. Трагедия случилась вечером 29 октября в Днепровском, 124Н.По словам очевидцев, мужчина выпал из окна 15-го этажа. Жильцы услышали громкий хлопок, как при падении, и выбежали на улицу. Возле подъезда лежало тело. Люди сразу вызвали на место скорую помощь и полицию. Медикам оставалось лишь констатировать смерть мужчины.По неизвестным причинам перед падением горожанин разделся.При каких обстоятельствах местный житель сорвался с многоэтажки, пока не известно. Официальных комментариев в ГУ МВД по этому поводу пока не давали.