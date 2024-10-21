Светофоры отключили до конца дня в центре Ростова

Фото: ростов.ру

В центре Ростова до конца дня перестали работать светофоры. Об этом сообщили в администрации города.В связи с проведением плановых работ по техническому обслуживанию на пересечении улицы Большой Садовой и проспекта Ворошиловского, а также Большой Садовой и Соколова временно не работают светофоры.По данным онлайн-карт, на участке проспекта Соколова от улицы Красноармейской до улицы Седова образовался затор.В администрации сообщили, что подача электроэнергии будет восстановлена к 16:00.Напомним, что это уже третий случай отключения светофоров на этих перекрестках за последний месяц. Ранее причиной также были технические проблемы с дорожными регуляторами и отключение электричества.