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Светофоры отключили до конца дня в центре Ростова

Светофоры отключили до конца дня в центре Ростова
В центре Ростова до конца дня перестали работать светофоры. Об этом сообщили в администрации города.

В связи с проведением плановых работ по техническому обслуживанию на пересечении улицы Большой Садовой и проспекта Ворошиловского, а также Большой Садовой и Соколова временно не работают светофоры.

По данным онлайн-карт, на участке проспекта Соколова от улицы Красноармейской до улицы Седова образовался затор.

В администрации сообщили, что подача электроэнергии будет восстановлена к 16:00.

Напомним, что это уже третий случай отключения светофоров на этих перекрестках за последний месяц. Ранее причиной также были технические проблемы с дорожными регуляторами и отключение электричества.
Фото: ростов.ру
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