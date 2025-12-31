Фото: ХК ростов

За сохранение ХК «Ростов» в ВХЛ подписались более тысячи человек. Об этом свидетельствуют данные созданной петиции.Еще в конце декабря стало известно, что хоккейная команда выбыла из Всероссийской хоккейной лиги. Как объяснили в пресс-службе, причиной тому стало отсутствие финансирования команды со стороны регионального правительства.Как пояснили в правительстве Ростовской области, клуб является коммерческим, и все подобные решения принимаются непосредственно собственниками. Болельщики болезненно восприняли новость. Любители хоккея создали петицию за сохранение команды в ВХЛ. Меньше чем за неделю набралось 1 040 подписей.Ростовчане надеются, что это поможет привлечь внимание к проблеме региональных властей. Как уже ранее сообщал губернатор Юрий Слюсарь, спортклубы он не бросит. Выделена уже определенная сумма для поддержки. Реализовать планируют в 2026 году.