За сохранение ХК «Ростов» в ВХЛ подписались более тысячи человек

За сохранение ХК «Ростов» в ВХЛ подписались более тысячи человек. Об этом свидетельствуют данные созданной петиции.

Еще в конце декабря стало известно, что хоккейная команда выбыла из Всероссийской хоккейной лиги. Как объяснили в пресс-службе, причиной тому стало отсутствие финансирования команды со стороны регионального правительства.

Как пояснили в правительстве Ростовской области, клуб является коммерческим, и все подобные решения принимаются непосредственно собственниками. Болельщики болезненно восприняли новость. Любители хоккея создали петицию за сохранение команды в ВХЛ. Меньше чем за неделю набралось 1 040 подписей.

Ростовчане надеются, что это поможет привлечь внимание к проблеме региональных властей. Как уже ранее сообщал губернатор Юрий Слюсарь, спортклубы он не бросит. Выделена уже определенная сумма для поддержки. Реализовать планируют в 2026 году.
Фото: ХК ростов
