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В Таганроге забил коммунальный фонтан

В Таганроге забил коммунальный фонтан
В городе Таганроге забил коммунальный фонтан. Инцидент произошел утром 22 октября на улице Пальмиро Тольятти.

По всей видимости, после начала отопительного сезона произошел прорыв. Вода начала бить в разные стороны прямо из люка. Ошарашенные горожане отмечают, что вода уже начала затапливать улицу.
Фото: соцсети.
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