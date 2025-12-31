фото: дондей

В Ростове перед Новым годом и в праздничную ночь будет морозно, но сухо. Осадков не ожидается. Подробный прогноз на 31 декабря предоставил сервис Гисметео.До полудня в городе будет холодно, температура поднимется максимум до −2 градусов.Днем погода останется ясной и солнечной, снега и дождя не будет.К полуночи станет еще холоднее, температура опустится до −4 градусов. Осадков в новогоднюю ночь также не предвидится.За последние три года ростовчане впервые встретят Новый год со снегом на улицах.