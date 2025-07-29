В больнице Шахт рассказали о состоянии потерпевших в аварии в Аксайском районе

Фото: ГУ МВД по РО

В больнице Шахт рассказали о состоянии потерпевших в массовой аварии в Аксайском районе. Главный врач БСМП Виталий Фомин сообщил подробности редакции «К вашим услугам».Напомним, в ночь на 29 июля на 1 025-м километре автодороги М-4 «Дон» водитель большегруза выехал на «встречку» и опрокинулся. В результате в него влетели три легковушки. На месте погибли четыре человека. Других шестерых потерпевших доставили в медучреждение.- Дети маршрутизированы в детскую городскую больницу, видимых повреждений у них нет, но врачи будут обследовать их, выяснять, возможно, у них есть признаки отравления продуктами горения, - рассказал Виталий Фомин. - Две женщины, доставленные в больницу, госпитализации не подлежали. С ними всё в порядке.Двое мужчин получили же более серьезные травмы. Один из них - 60-летний пациент - имеет ожоги ног, а другому - 50-летнему - поставили диагноз «черепно-мозговая травма и ушибы мягких тканей».