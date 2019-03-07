В ближайшие три дня в Ростове ожидается ураганный ветер и осадки



В Ростове-на-Дону объявили чрезвычайное положение из-за ураганного ветра и осадков. Как сообщили в управлении по делам ГО и ЧС, в городе ожидается усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду. К тому же, прогнозируется небольшой дождь, а 13 марта — мокрый снег.



Из-за плохой погоды возможно образование гололёда и налипание снега. На скользких дорогах увеличивается число ДТП, так что водителей и пешеходов просят быть крайне внимательными.