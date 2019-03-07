Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В ближайшие три дня в Ростове ожидается ураганный ветер и осадки

В ближайшие три дня в Ростове ожидается ураганный ветер и осадки
В Ростове-на-Дону объявили чрезвычайное положение из-за ураганного ветра и осадков. Как сообщили в управлении по делам ГО и ЧС, в городе ожидается усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду. К тому же, прогнозируется небольшой дождь, а 13 марта — мокрый снег.

Из-за плохой погоды возможно образование гололёда и налипание снега. На скользких дорогах увеличивается число ДТП, так что водителей и пешеходов просят быть крайне внимательными.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.