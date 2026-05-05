На Дону 58-летний мужчина погиб при пожаре в собственном доме
В Верхнедонском районе Ростовской области произошла трагедия: в частном доме, охваченном огнем, погиб 58-летний мужчина. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.
Инцидент случился 4 мая на улице Скельновской. Соседи, заметив столб густого дыма, идущий с участка погибшего, незамедлительно вызвали экстренные службы. К моменту прибытия пожарных команд, которые были представлены шестью специалистами на двух единицах спецтехники, пламя успело распространиться на площадь 58 квадратных метров.
В ходе ликвидации пожара, проведенной расчетами МЧС, было обнаружено тело 58-летнего владельца дома. По предварительным данным, причиной возгорания могла послужить неосторожность при курении.
В настоящее время проводятся дальнейшие проверки для установления точных причин произошедшего.