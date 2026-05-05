На Дону 58-летний мужчина погиб при пожаре в собственном доме

В Верхнедонском районе Ростовской области произошла трагедия: в частном доме, охваченном огнем, погиб 58-летний мужчина. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.Инцидент случился 4 мая на улице Скельновской. Соседи, заметив столб густого дыма, идущий с участка погибшего, незамедлительно вызвали экстренные службы. К моменту прибытия пожарных команд, которые были представлены шестью специалистами на двух единицах спецтехники, пламя успело распространиться на площадь 58 квадратных метров.В ходе ликвидации пожара, проведенной расчетами МЧС, было обнаружено тело 58-летнего владельца дома. По предварительным данным, причиной возгорания могла послужить неосторожность при курении.В настоящее время проводятся дальнейшие проверки для установления точных причин произошедшего.