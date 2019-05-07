В ближайшие часы в Ростовской области ожидается гроза и шквалистый ветер



В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение. В ближайшие 3-6 часов в регионе ожидается резкое ухудшение погоды. Местами ожидаются сильный дождь, ливень, гроза и град. Также, по сообщению пресс-службы ГУ МЧС, прогнозируется шквалистый ветер силой 20-23 метра в секунду. Такая погода продержится до конца дня 14 мая.



Дончан просят меньше выходить на улицу, не подходить близко к линиям электропередач, деревьям и рекламным щитам.