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В ближайшие часы в Ростовской области ожидается гроза и шквалистый ветер

В ближайшие часы в Ростовской области ожидается гроза и шквалистый ветер
В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение. В ближайшие 3-6 часов в регионе ожидается резкое ухудшение погоды. Местами ожидаются сильный дождь, ливень, гроза и град. Также, по сообщению пресс-службы ГУ МЧС, прогнозируется шквалистый ветер силой 20-23 метра в секунду. Такая погода продержится до конца дня 14 мая.

Дончан просят меньше выходить на улицу, не подходить близко к линиям электропередач, деревьям и рекламным щитам.

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