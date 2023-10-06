Фото: Ростов ру.

В ближайшие сутки Ростовскую область накроет мощная буря. Спасатели объявили штормовое предупреждение из-за непогоды в донском регионе.В период с 7 по 9 октября по Ростовской области пройдут сильные дожди. Порывы ветра усилятся до 24 метров в секунду, что равно 86 километрам в час. Из-за ухудшения погодных условий появляется больше рисков попасть в чрезвычайную ситуацию. От сильного ветра возможно падение рекламных щитов и деревьев, а также обрывы ЛЭП.В большинстве городов и населенных пунктов области могут произойти подтопления дворовых территорий и дорог. Гостям и жителям донского региона не рекомендуется покидать свои дома без необходимости. Машины не стоит парковать в низменных участках и под слабозакрепленными конструкциями.