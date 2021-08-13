Ростовскую область в ближайшие часы накроет ураганным ветром и ливнями

В ближайшие часы Ростовскую область накроет мощным ливнем. Штормовое предупреждение сделали в МЧС по Ростовской области.С вечера 16 августа и как минимум до конца следующих суток в Ростовской области ожидается комплекс метеорологических явлений - дождь с градом, грозой и усилением ветра. Порывы будут достигать 20-23 метров в секунду.В связи с этим не рекомендуется без надобности выходить на улицу, а при необходимости быть предельно внимательными, особенно водителям при проезде пешеходных переходов. Машины не стоит парковать под деревьями, чтобы ветхие ветки не упали на авто под воздействием ветра. Пешеходам также нужно иметь на одежде специальные светоотражающие элементы.Напомним, предыдущий шторм заставил изрядно понервничать жителей Дона. Затопленные дома и машины - лишь часть бедствий, которые принесла стихия.Фото: riabir.ru