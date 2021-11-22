Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В ближайшие сутки на Дону ударят морозы до -10 градусов

В ближайшие сутки на Дону ударят морозы до -10 градусов
Снегопад и сильные морозы ожидаются в Ростовской области в ближайшие сутки. О погоде в ночь на 25 ноября сообщили донские спасатели.

В некоторых муниципалитетах региона похолодает до -10 градусов. При этом усилится северо-восточный ветер. Его порывы достигнут 10 метров в секунду, или 36 километров в час. На дорогах появится слой ледяной корки из-за мокрого снега и дождя.

Днем 24 ноября температура воздуха в среднем составит -2...-3 градуса в Ростовской области. В донской столице прогнозируют мороз до -6 градусов ночью и до -1 - днем.
Фото: www.pikist.com.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.