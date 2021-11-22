В ближайшие сутки на Дону ударят морозы до -10 градусов

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Снегопад и сильные морозы ожидаются в Ростовской области в ближайшие сутки. О погоде в ночь на 25 ноября сообщили донские спасатели.В некоторых муниципалитетах региона похолодает до -10 градусов. При этом усилится северо-восточный ветер. Его порывы достигнут 10 метров в секунду, или 36 километров в час. На дорогах появится слой ледяной корки из-за мокрого снега и дождя.Днем 24 ноября температура воздуха в среднем составит -2...-3 градуса в Ростовской области. В донской столице прогнозируют мороз до -6 градусов ночью и до -1 - днем.