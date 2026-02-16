Новости
В донском парке «Лога» показали подросших малышей-тамаринов

В парке «Лога» Ростовской области показали подросших малышей-тамаринов. Кадры обезьянок опубликовали 16 февраля в соцсетях.

Недавно мальчикам дали имена – Лёва и Сеня. На снимке видно, что обезьянки подросли, окрепли, носятся без остановки, играют и шалят. Лёва – малыш смелый и любознательный, а Сеня - непоседливый и шустрый.

Посмотреть на обезьянок возможно в экзотариуме «За тридевять земель».
Тамарины — это род обезьян из семейства игрунковых. Тамарины встречаются от южной части Центральной Америки (Коста-Рики) до центральной части Южной Америки (Амазонская низменность и север Боливии, однако не населяют горные районы).
Фото: парк «Лога»
