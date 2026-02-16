Новости
Дерево рухнуло на припаркованный автомобиль в Ростовской области из-за сильного ветра

Сильный ветер, бушующий в Ростовской области, стал причиной неожиданного происшествия в Каменске-Шахтинском. Днем 16 февраля на улице Ворошилова гигантский ствол дерева рухнул на припаркованный у веломагазина автомобиль. Кадры с места событий активно распространяются в социальных сетях.

Огромный ствол, предположительно, не выдержал натиска стихии и рухнул на заднюю часть легкового автомобиля, оставив после себя значительные повреждения.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Водитель и пассажиры в момент падения дерева находились вне салона автомобиля. Также сообщается, что проезжавший мимо автомобиль успел своевременно притормозить, избежав столкновения.

В связи с непогодой, синоптики настоятельно рекомендуют жителям Ростовской области быть предельно внимательными. Автомобилистам советуют избегать парковки транспортных средств вблизи деревьев, ветхих конструкций и опор линий электропередач. Пешеходам также следует проявлять осторожность, обращая внимание на потенциально опасные деревья и сооружения.
Фото: Соцсети
