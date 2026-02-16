Прокуратура начала проверку из-за горы сырого мяса на трассе в Ростовской области

Фото: Соцсети

Прокуратура Ростовской области приступила к проверке по факту обнаружения крупной свалки сырого мяса на одной из ключевых дорог региона. Инцидент, вызвавший широкий общественный резонанс, произошел 15 февраля на трассе Ростов-на-Дону – Новошахтинск.Водители, следуя по автодороге в районе 12-13 километра, были поражены видом огромной кучи, состоящей из кожи и мясных обрезков, сваленной прямо на обочине. Фотографии этого неприглядного зрелища оперативно появились в социальных сетях, спровоцировав шквал обсуждений и породив множество вопросов у населения.Пользователи сети задаются вопросами: кто и с какой целью оставил такое количество сырого мяса в общественном месте? Откуда вообще взялся этот продукт и, самое главное, каково его состояние – пригодно ли оно к употреблению или представляет собой испорченный товар?В настоящее время правоохранительные органы занимаются установлением предприятия, ответственного за выброс мясной продукции на трассу, а также выяснением обстоятельств и причин этого происшествия. По итогам начатой проверки будут приняты соответствующие меры.