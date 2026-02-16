Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Прокуратура начала проверку из-за горы сырого мяса на трассе в Ростовской области

Прокуратура начала проверку из-за горы сырого мяса на трассе в Ростовской области

Прокуратура Ростовской области приступила к проверке по факту обнаружения крупной свалки сырого мяса на одной из ключевых дорог региона. Инцидент, вызвавший широкий общественный резонанс, произошел 15 февраля на трассе Ростов-на-Дону – Новошахтинск.

Водители, следуя по автодороге в районе 12-13 километра, были поражены видом огромной кучи, состоящей из кожи и мясных обрезков, сваленной прямо на обочине. Фотографии этого неприглядного зрелища оперативно появились в социальных сетях, спровоцировав шквал обсуждений и породив множество вопросов у населения.

Пользователи сети задаются вопросами: кто и с какой целью оставил такое количество сырого мяса в общественном месте? Откуда вообще взялся этот продукт и, самое главное, каково его состояние – пригодно ли оно к употреблению или представляет собой испорченный товар?

В настоящее время правоохранительные органы занимаются установлением предприятия, ответственного за выброс мясной продукции на трассу, а также выяснением обстоятельств и причин этого происшествия. По итогам начатой проверки будут приняты соответствующие меры.
Фото: Соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика