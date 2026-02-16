Фото: Павел Исаков

Большая часть жильцов аварийного дома в Новочеркасске вернутся в свои квартиры. Глава города Павел Исаков провел встречи с жителями аварийного дома на улице Юности.12 февраля в многоквартирном доме произошло частичное обрушения кровли. Людей эвакуировали, коммуникации были отключены.На месте ввели режим ЧС.Эксперты обследовали здание и пришли к выводу, что оно находится в стабильном состоянии. Угрозы дальнейшего внезапного обрушения нет. Вместо режима ЧС вводится режим «Повышенная готовность». За аварийным домом продолжают наблюдение.Как отметил глава города Павел Исаков, большинство жильцов захотели остаться в своих квартирах на период подготовки к расселению.Газоснабжение в доме будет восстановлено сразу после демонтажа перемычки оконного блока на четвертом этаже.