Большая часть жильцов аварийного дома в Новочеркасске вернутся в свои квартиры

Большая часть жильцов аварийного дома в Новочеркасске вернутся в свои квартиры. Глава города Павел Исаков провел встречи с жителями аварийного дома на улице Юности.

12 февраля в многоквартирном доме произошло частичное обрушения кровли. Людей эвакуировали, коммуникации были отключены.
На месте ввели режим ЧС.

Эксперты обследовали здание и пришли к выводу, что оно находится в стабильном состоянии. Угрозы дальнейшего внезапного обрушения нет. Вместо режима ЧС вводится режим «Повышенная готовность». За аварийным домом продолжают наблюдение.

Как отметил глава города Павел Исаков, большинство жильцов захотели остаться в своих квартирах на период подготовки к расселению.

Газоснабжение в доме будет восстановлено сразу после демонтажа перемычки оконного блока на четвертом этаже.
Фото: Павел Исаков
