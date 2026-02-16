Новости
У болеющего раком 19-летнего медика из Азова нашли опухоль в головном мозге

У болеющего раком медика из Азова обнаружили сосудистую опухоль. Об этом сообщил отец 19-летнего Никиты Маркушина Евгений.

История болезни медика из Азова стала известна на всю Ростовскую область в июне 2025 года. У парня появилась странная сыпь на теле. Когда родители забили тревогу и обратились в больницу, там они узнали диагноз - острый лейкоз.

Никиту пытались вылечить в Азове, а затем перевезли в Ростов. К счастью, болезнь удалось перевести в ремиссию. Возникла новая проблема – у Никиты нашли каверному (доброкачественную сосудистую опухоль в ножке головного мозга).

Она может вызывать: судороги, сильные головные боли нарушение речи, слуха, зрения, координации и онемение.

Впереди Никиту ждет анализ МОБ (минимальный остаток болезни), а также консультация по поводу каверномы в Москве. Семья планирует приехать туда 19 февраля.
