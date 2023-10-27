В Калининграде трагически погиб рабочий из Белой Калитвы

Фото: Дондей.

Стала известна личность погибшего в Калининграде жителя Ростовской области. Им оказался 42-летний Николай Бойко из Белой Калитвы.Мужчина приехал работать в Калининград бурильщиком. За несколько дней до своей гибели он вечером отдыхал с друзьями. Компания разошлась примерно в три часа ночи в парке Калинина. Домой дончанин не вернулся. Через три дня, 25 октября, мужчину нашли мертвым у местного театра кукол.По предварительным данным, Николай сорвался с конструкции возле одной из башен. Он получил множественные повреждения, от которых погиб.В Белой Калитве у Николая остались жена и дочь.