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В Калининграде трагически погиб рабочий из Белой Калитвы

В Калининграде трагически погиб рабочий из Белой Калитвы
Стала известна личность погибшего в Калининграде жителя Ростовской области. Им оказался 42-летний Николай Бойко из Белой Калитвы.

Мужчина приехал работать в Калининград бурильщиком. За несколько дней до своей гибели он вечером отдыхал с друзьями. Компания разошлась примерно в три часа ночи в парке Калинина. Домой дончанин не вернулся. Через три дня, 25 октября, мужчину нашли мертвым у местного театра кукол.

По предварительным данным, Николай сорвался с конструкции возле одной из башен. Он получил множественные повреждения, от которых погиб.

В Белой Калитве у Николая остались жена и дочь.
Фото: Дондей.
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