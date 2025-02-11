В Белой Калитве местный житель спас из замерзшего водоема тонущую собаку

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В Белой Калитве Ростовской области мужчина, рискуя своей жизнью, спас из ледяной воды тонущую собаку. Кадрами происшествия поделились местные жители. Ситуация произошла 10 февраля.Очевидцы заметили, что собака пытается перейти замерзший водоем. Когда она дошла до середины реки, лед треснул. Животное оказалось в воде.Один из местных жителей кинулся спасать собаку. Он пополз на животе к месту разлома. Когда мужчина приблизился к бедняжке, он протянул ветку, и умная собака сразу зацепилась за нее своими лапами.Пушистику удалось выбраться на поверхность. А мужчину уже прозвали настоящим героем.