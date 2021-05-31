В Батайскую колонию пытались передать запрещенные вещества в сигаретах

В исправительную колонию №15 города Батайска пытались передать запрещенные вещества в упаковке из-под сигарет. Происшествие случилось 28 мая.Дончанка принесла передачу одному из заключенных. При досмотре сотрудниками ГУ ФСИН обнаружили, что в каждой сигарете находятся желто-зеленые капсулы. Всего было изъято около 16 штук. В каждой из них находился неизвестный белый порошок. Предположительно с наркотическим содержанием.В отношении гражданки проводится проверка по факту передачи запрещенных предметов на территорию исправительного учреждения.