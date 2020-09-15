Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Лента новостей

0 Версия для печати

В Ростовской области заключенному в колонию пытались передать телефоны в пачке чая

В Ростовской области заключенному в колонию пытались передать телефоны в пачке чая
В Зверево Ростовской области заключенному пытались передать два телефона. Происшествие случилось 15 сентября в колонии №1.

Одному из заключенных женщина принесла передачу, среди которой была пачка чая. Сотрудники исправительного учреждения раскрыли ее и обнаружили два телефона марки “Самсунг” и “Нокиа”.

- В отношении нее составлен административный протокол за попытку передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, - прокомментировал в пресс-службе ГУФСИН России по Ростовской области.

Ранее, 10 сентября, в колонии произошел подобный случай. В тот раз был задержан местный житель пытался перебросить на территорию исправительного учреждения сверток с девятью зарядками и 11 телефонами.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.