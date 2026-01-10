Новости
В Батайске в новогодние праздники семья лишилась квартиры из-за пожара

В Батайске в новогодние праздники семья лишилась квартиры из-за пожара. Об этом сообщает Батайское время. Пожар произошел в ночь на 9 января в квартире на первом этаже дома по адресу улица Энгельса, 424а.

Три женщины — 63-летняя Елена Жукова, её 41-летняя дочь Анна и 14-летняя внучка Вероника смогли выбраться из горящего помещения, не успев ничего захватить с собой.

Квартира сгорела полностью. Причиной возгорания стала неисправная электропроводка.
Фото: Соцсети
