Фото: Соцсети

В Батайске в новогодние праздники семья лишилась квартиры из-за пожара. Об этом сообщает Батайское время. Пожар произошел в ночь на 9 января в квартире на первом этаже дома по адресу улица Энгельса, 424а.Три женщины — 63-летняя Елена Жукова, её 41-летняя дочь Анна и 14-летняя внучка Вероника смогли выбраться из горящего помещения, не успев ничего захватить с собой.Квартира сгорела полностью. Причиной возгорания стала неисправная электропроводка.