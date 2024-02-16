В Батайске спецслужбы перекрыли переулок Книжный из-за учебной тренировки

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В городе Батайске спецслужбы перекрыли переулок Книжный. Инцидент произошел 16 февраля.Примерно в 12:00 на участке от улицы Кирова до Крупской дежурят пожарные, МЧС, сотрудники полиции и скорой помощи. Водителям запретили проезд по переулку. Автомобилистов просят искать пути объезда. Произошедшее встревожило местных жителей. Некоторые горожане предположили, что в ближайшем отделении банка произошло ЧП.В администрации города сообщили, что на территории проводятся учения готовности сил и средств к оперативному реагированию. В ведомстве сказали, что причин для беспокойства нет.