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В Батайске спецслужбы перекрыли переулок Книжный из-за учебной тренировки

В Батайске спецслужбы перекрыли переулок Книжный из-за учебной тренировки
В городе Батайске спецслужбы перекрыли переулок Книжный. Инцидент произошел 16 февраля.

Примерно в 12:00 на участке от улицы Кирова до Крупской дежурят пожарные, МЧС, сотрудники полиции и скорой помощи. Водителям запретили проезд по переулку. Автомобилистов просят искать пути объезда. Произошедшее встревожило местных жителей. Некоторые горожане предположили, что в ближайшем отделении банка произошло ЧП.

В администрации города сообщили, что на территории проводятся учения готовности сил и средств к оперативному реагированию. В ведомстве сказали, что причин для беспокойства нет.
Фото: Ростов ру
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