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В Батайске из-за коммунальной аварии перекрыли дорогу на Книжном

В Батайске из-за коммунальной аварии перекрыли дорогу на Книжном
В Батайске переулок Книжный закрыли для движения из-за коммунальной аварии и огромного провала в асфальте. Происшествие случилось 9 февраля в районе дома №8.

В настоящее время движение перекрыто сигнальной лентой от улицы Кирова до улицы Урицкого.

Как рассказали в водоканале, в районе дома №13 прорвало канализацию. На месте уже работают специалисты.

- Поврежден канализационный коллектор диаметром 400 мм. Бригады приступают к разрытию, - сообщили в Ростовводоканале. – Проезд по переулку Книжному полностью перекроют. Объем восстановительных работ пока не известен.
Фото: Ростов ру
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