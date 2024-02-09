В Батайске из-за коммунальной аварии перекрыли дорогу на Книжном
В Батайске переулок Книжный закрыли для движения из-за коммунальной аварии и огромного провала в асфальте. Происшествие случилось 9 февраля в районе дома №8.
В настоящее время движение перекрыто сигнальной лентой от улицы Кирова до улицы Урицкого.
Как рассказали в водоканале, в районе дома №13 прорвало канализацию. На месте уже работают специалисты.
- Поврежден канализационный коллектор диаметром 400 мм. Бригады приступают к разрытию, - сообщили в Ростовводоканале. – Проезд по переулку Книжному полностью перекроют. Объем восстановительных работ пока не известен.