В Батайске из-за коммунальной аварии перекрыли дорогу на Книжном

Фото: Ростов ру

В Батайске переулок Книжный закрыли для движения из-за коммунальной аварии и огромного провала в асфальте. Происшествие случилось 9 февраля в районе дома №8.В настоящее время движение перекрыто сигнальной лентой от улицы Кирова до улицы Урицкого.Как рассказали в водоканале, в районе дома №13 прорвало канализацию. На месте уже работают специалисты.- Поврежден канализационный коллектор диаметром 400 мм. Бригады приступают к разрытию, - сообщили в Ростовводоканале. – Проезд по переулку Книжному полностью перекроют. Объем восстановительных работ пока не известен.