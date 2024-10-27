В Батайске 10-летний мальчик получил рваные раны от укусов собаки бойцовской породы

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В городе Батайске в Ростовской области на ребёнка напала собака бойцовской породы. В результате происшествия мальчику пришлось обратиться за медицинской помощью. Шокирующий инцидент случился 17 октября, но известно о нем стало только сейчас.Десятилетний мальчик вышел во двор дома № 2/8 в СЖМ. Там он увидел свою ровесницу с собакой на поводке. Неожиданно американский булли, находившийся без намордника, набросился на мальчика.К счастью, случайный прохожий мужчина успел вмешаться и спасти ребенка. Он оказал первую помощь и вызвал «скорую».У мальчика диагностировали рваную рану на правой ноге, ему наложили швы и сделали антибактериальную вакцину. По словам матери, ребенок получил психологическую травму из-за произошедшего.Хозяева собаки предложили оплатить лечение мальчика, но мать считает, что этого недостаточно, и они должны понести административную ответственность. Кроме того, женщина хочет получить моральную компенсацию, так как ей приходится с пятимесячным ребенком на руках ходить в больницу и сидеть в очередях.