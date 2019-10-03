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Семилетнего ребенка покусала дворовая собака в Батайске

Семилетнего ребенка покусала дворовая собака в Батайске
Дворовая собака покусала семилетнего мальчика в Батайске. Несчастный случай произошел 4 октября в Авиагородке.

Мама вела сына со школы, когда внезапно из-под машины выбежал дворовой и пес и укусил мальчика. Мама почувствовала, что сын травмирован только после того, когда мальчик уже закричал.

В больнице, куда сразу пошли мама с сыном, мальчику сделали прививку от бешенства и обработали рану. К счастью, ничего серьезного не произошло, укус не задел жизненно важные функции организма.

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