Семилетнего ребенка покусала дворовая собака в Батайске



Дворовая собака покусала семилетнего мальчика в Батайске. Несчастный случай произошел 4 октября в Авиагородке.



Мама вела сына со школы, когда внезапно из-под машины выбежал дворовой и пес и укусил мальчика. Мама почувствовала, что сын травмирован только после того, когда мальчик уже закричал.



В больнице, куда сразу пошли мама с сыном, мальчику сделали прививку от бешенства и обработали рану. К счастью, ничего серьезного не произошло, укус не задел жизненно важные функции организма.