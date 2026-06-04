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В Батайске 10-летний мальчик на электросамокате сбил 7-летнюю девочку

В Батайске 10-летний мальчик на электросамокате сбил 7-летнюю девочку

В Батайске 10-летний мальчик на электросамокате сбил 7-летнюю девочку. Об этом БВ рассказала мама пострадавшей девочки.

Инцидент произошел вечером 3 июня в сквере Авиагородка. Девочка гуляла возле детской площадки «Ракета», когда на большой скорости в неё влетел мальчик на электросамокате. После сильного удара девочку отбросило в кусты. Родители оперативно отвезли её в больницу № 20 в Ростове. У девочки диагностировали перелом левой ключицы, ссадины и ушиб челюсти. Врачи оказали необходимую помощь и зафиксировали все повреждения.

«Ей больно открывать рот, кушает через трубочку», — рассказала мама девочки.

Информация о всех травмах будет передана врачами в полицию.
Фото: Батайское время
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