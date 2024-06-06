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В Ростове водитель легковушки сбил 14-летнюю девушку на электросамокате

В Ростове водитель легковушки сбил 14-летнюю девушку на электросамокате
В центре Ростова-на-Дону водитель «Хендай Солярис» сбил 14-летнюю девочку. Авария случилась 5 июня около 20:30.

Предварительно, 47-летний мужчина за рулем легковушки ехал по площади Гагарина в сторону Текучева. В этот момент напротив ДГТУ девочка на электросамокате ехала по проезжей части. Машина на полном ходу сбила двухколесный транспорт. От сильного удара девочка упала.

В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате аварии несовершеннолетнюю доставили в больницу с травмами.
Фото для иллюстрации: региональное УГИБДД
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