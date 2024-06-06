В Ростове водитель легковушки сбил 14-летнюю девушку на электросамокате

Фото для иллюстрации: региональное УГИБДД

В центре Ростова-на-Дону водитель «Хендай Солярис» сбил 14-летнюю девочку. Авария случилась 5 июня около 20:30.Предварительно, 47-летний мужчина за рулем легковушки ехал по площади Гагарина в сторону Текучева. В этот момент напротив ДГТУ девочка на электросамокате ехала по проезжей части. Машина на полном ходу сбила двухколесный транспорт. От сильного удара девочка упала.В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате аварии несовершеннолетнюю доставили в больницу с травмами.