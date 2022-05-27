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На Дону во время медосмотра из колонии-поселения сбежал заключенный

На Дону во время медосмотра из колонии-поселения сбежал заключенный

В Ростовской области заключенный сбежал из колонии-поселения. ЧП произошло 28 мая в Веселовском районе.

Как сообщает Donday.ru, осужденных в сопровождении инспектора повезли в больницу, чтобы сделать флюорограмму. Когда другие осужденные были на процедуре, одному из зеков удалось покинуть медучреждение. Вернулись в колонию-поселение, которая находится в поселке Садковском, не все. Сейчас стражи порядка разыскивают беглеца.

Теперь сбежавшему грозит уголовное дело за побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи. Осужденному за управление автомобилем в нетрезвом виде оставалось отбыть чуть более полугода до окончания срока. Однако вместо свободы он отправится, скорее всего, в колонию общего режима.
Фото: РостовРу
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