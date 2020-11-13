В Ростове из исправительной колонии сбежал заключенный

Заключенный сбежал из колонии-поселения Ростова-на-Дону. Совершить побег 22-летнему парню удалось вечером 15 ноября.Как сообщил DonDay.ru, сотрудник ФКУ ИК-10 во время обхода около 22:00 заметил, что один заключенный отсутствует на своем месте. Инспектор забил тревогу.Спустя полтора часа правоохранители смогли установить местонахождение беглеца. Парня задержали на улице Локомотивной. Батайчанин рассказал, что покинул территорию колонии, так как захотел проведать знакомую.Как стало известно, в 2018 году молодому человеку дали четыре года колонии общего режима по статье «Хранение и распространение наркотиков». В августе 2020 года наказание смягчили, и его перевели в колонию-поселение.После совершенного побега заключенного в отношении него могут завести дело по статье «Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи». Возможно, парня снова отправят в колонию общего режима.