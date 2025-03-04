В Азовском море есть риск образования ледовых нагонов из-за резкого потепления

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В Азовском море из-за резкого потепления есть риск возникновения ледовых нагонов. Об этом сообщили специалисты Азово-Черноморского филиала ВНИРО (АзНИИРХ).По мнению экспертов, за последние 24 года специалисты наблюдали сокращение ледостава. Иногда он не фиксировался. Подобное явление может вызвать опасный ледовый нагон. Как например в Таганроге, где в феврале весь берег превратился в скопление кусков льда.Также ученые добавили, что в Азовском море вырос уровень солености, что в свою очередь оказывает нехорошее влияние на подводную фауну.