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В Азовском море есть риск образования ледовых нагонов из-за резкого потепления

В Азовском море есть риск образования ледовых нагонов из-за резкого потепления
В Азовском море из-за резкого потепления есть риск возникновения ледовых нагонов. Об этом сообщили специалисты Азово-Черноморского филиала ВНИРО (АзНИИРХ).

По мнению экспертов, за последние 24 года специалисты наблюдали сокращение ледостава. Иногда он не фиксировался. Подобное явление может вызвать опасный ледовый нагон. Как например в Таганроге, где в феврале весь берег превратился в скопление кусков льда.

Также ученые добавили, что в Азовском море вырос уровень солености, что в свою очередь оказывает нехорошее влияние на подводную фауну.
Фото: соцсети
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