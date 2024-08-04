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В Азове почти 100 спасателей тушат огромный пожар на складе с покрышками

В Азове почти 100 спасателей тушат огромный пожар на складе с покрышками
В Азове Ростовской области гигантский пожар полыхает на складе с покрышками. Пламя разгорелось 4 августа на улице Дачной, 44.

По данным МЧС России, огонь распространился на площадь примерно 5000 квадратных метров. На месте ЧП находятся почти 100 спасателей. С помощью 27 единиц техники они пытаются справиться с пламенем.

Ядовитый дым окутал окраину города. Жители города сообщают, что буквально задыхаются от сильного запаха гари.
Фото: Ростов.ру
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