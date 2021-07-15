В Азове подозреваемого в убийстве 33-летней женщины отправили в СИЗО
В Азове подозреваемого в убийстве 33-летней Надежды Г. заключили под стражу. Как сообщили в городском суде, Семен Нам пробудет в СИЗО до 14 сентября.
Напомним, происшествие случилось утром 15 июля в рейсовом автобусе Азов - село Круглое. Один из пассажиров в какой-то момент достал нож и стал размахивать им. Три женщины получили ранения. Затем он выскочил из транспорта и бросился бежать.
Одна из пострадавших, 33-летняя Надежда Г., скончалась от травм. Двух других женщин в возрасте 55 лет и 61 года в тяжелом состоянии доставили в ЦГБ. За их жизнь до сих пор борются врачи.
По факту случившегося возбудили уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство». Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял его на контроль. 51-летнего злоумышленника объявили в розыск и вскоре задержали в районе городского кладбища.