Глава СК РФ взял на личный контроль дело о поножовщине в азовском автобусе
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль дело о смертельной поножовщине в автобусе Азов - село Круглое. Специалисты регионального следственного управления уже занялись расследованием. По факту убийства и покушения на убийство двух женщин в рейсовом автобусе возбуждено уголовное дело. Утром 16 июля правоохранители задержали 51-летнего подозреваемого.
Напомним, трагедия случилась днем 15 июля. Один из пассажиров рейсового автобуса в какой-то момент достал нож и стал им размахивать перед попутчиками. В результате ранения получили три женщины. Мужчина выбежал из автобуса, а очевидцы вызвали на место медиков и полицию.
33-летняя пострадавшая скончалась от полученных травм, а женщин в возрасте 61 года и 55 лет удалось спасти.
Также ход расследования взят на контроль прокуратурой Ростовской области.