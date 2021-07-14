В Азове задержали мужчину, порезавшего трех пассажирок в автобусе
В Азове задержали подозреваемого в автобусной поножовщине. 51-летнего мужчину нашли рядом с городским кладбищем.
По информации собственного источника Rostov.ru, патрульные заметили разыскиваемого на улице Элеваторной около 7:30. Подозреваемый бросился бежать, но правоохранители догнали его и задержали.
Как сообщал Rostov.ru, трагедия случилась днем 15 июля в рейсовом автобусе Азов - село Круглое. Один из пассажиров в какой-то момент достал нож и стал им размахивать перед попутчиками. В результате ранения получили три женщины. Мужчина выбежал из автобуса, а очевидцы вызвали на место медиков и полицию.
33-летняя пострадавшая скончалась от полученных травм, а женщин в возрасте 61 года и 55 лет удалось спасти.
По факту случившегося возбудили уголовное дело. Задержать предполагаемого преступника удалось только на следующие сутки.