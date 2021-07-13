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В Азове завели уголовное дело по факту смертельной поножовщины в автобусе

В Азове завели уголовное дело по факту смертельной поножовщины в автобусе
В Азове возбудили уголовное дело по факту убийства и покушения на убийство двух женщин в рейсовом автобусе. Трагедия случилась днем 15 июля на автодороге Азов - село Круглое.

Как сообщал Rostov.ru, в тот день один из пассажиров общественного транспорта напал на трех женщин и сбежал с места ЧП. Очевидцы тут же вызвали полицию и медиков. Пострадавших доставили в больницу. Двух женщин в возрасте 61 года и 55 лет прооперировали, а третью, 33-летнюю, спасти не удалось. Она скончалась от полученных травм на месте.

Имя подозреваемого известно. Как сообщили в СУ СКР по Ростовской области, им оказался 51-летний житель села Круглое.

Полиция уже разыскивает мужчину. Известно, что в день трагедии он был одет в светлое поло, темно-коричневые бриджи и сланцы. Если вы знаете что-либо о местонахождении подозреваемого, сообщите об этом по номерам: 112 или 02.

Прокуратура Ростовской области взяла на контроль ход расследования уголовного дела.

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