Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В ЦГБ Азова 67 медработников заболели коронавирусом

В ЦГБ Азова 67 медработников заболели коронавирусом
В азовском ковидном госпитале 67 врачей заболели опасной инфекцией. Об этом 29 сентября сообщили в пресс-службе МБУЗ ЦГБ.

В связи с растущими случаями инфицирования COVID-19 приезжать на многочисленные вызовы скорой помощи врачам становится все сложнее. Медики, которых становится все меньше, работают до 22-23 часов.

- Наша система работает на пределе, - поделился главврач МБУЗ ЦГБ Азова Вадим Бридковский. - За вчерашний день поступило 167 вызовов на дом в случаях с высокой температурой у взрослых, у детей - более 150. Помимо этого, в «скорую» обращались не только с температурой: 104 вызова медиков на дом относились к другим видам заболеваний.

На просьбу Вадима Бридковского о помощи в ковидном госпитале откликнулись два руководителя частных клиник: главный врач МЦ «ДОКА» Сергей Бутенко и директор МЦ «Здоровье» Игорь Симаков. Сергей Бутенко сегодня отработал смену в качестве врача-пульмонолога, а Игорь Симаков приступит к работе терапевтом.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.