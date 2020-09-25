В ЦГБ Азова 67 медработников заболели коронавирусом

В азовском ковидном госпитале 67 врачей заболели опасной инфекцией. Об этом 29 сентября сообщили в пресс-службе МБУЗ ЦГБ.В связи с растущими случаями инфицирования COVID-19 приезжать на многочисленные вызовы скорой помощи врачам становится все сложнее. Медики, которых становится все меньше, работают до 22-23 часов.- Наша система работает на пределе, - поделился главврач МБУЗ ЦГБ Азова Вадим Бридковский. - За вчерашний день поступило 167 вызовов на дом в случаях с высокой температурой у взрослых, у детей - более 150. Помимо этого, в «скорую» обращались не только с температурой: 104 вызова медиков на дом относились к другим видам заболеваний.На просьбу Вадима Бридковского о помощи в ковидном госпитале откликнулись два руководителя частных клиник: главный врач МЦ «ДОКА» Сергей Бутенко и директор МЦ «Здоровье» Игорь Симаков. Сергей Бутенко сегодня отработал смену в качестве врача-пульмонолога, а Игорь Симаков приступит к работе терапевтом.