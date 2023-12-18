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В Азове нашли меотские святилища II века для жертвоприношений

В Азове нашли меотские святилища II века для жертвоприношений
В Азове местные археологи поделились необычной находкой. Специалисты Азовского музея-заповедника обнаружили два святилища меотов для жертвоприношений. Предположительно, они относятся к периоду II века нашей эры.

Святилища представляют собой ямы диаметром около трех метров и глубиной — около двух. Посередине расположен конус со срезом сверху. Вероятно, там и совершали жертвоприношения. Вокруг находится кольцевая траншея, которая сужается ко дну.

Несмотря на большой размер ям, находок в них самих немного. Археологи смогли достать только фрагменты античных амфор, относящихся ко II веку.

Специалисты сначала были сбиты с толку улицей золотоордынского Азака, проходящей между святилищ. Дорога XIV века легла прямо между постройками II века. Могли ли о расположении алтарей знать в средние века, остается загадкой.

— Исследование этого комплекса завершено. Это меотские святилища. Я не знаю, должны ли они находиться парами, но вот тут два святилища расположены на расстоянии 2-3 метров друг от друга, — добавил заведующий археологическим отделом Азовского музея-заповедника Андрей Масловский.
Фото: соцсети Азовского музея-заповедника.
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