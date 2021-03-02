Азовские археологи поделились редкой находкой золотоордынского периода

Археологи из Азова поделились уникальной находкой 14 века. О фрагменте толстостенного сосуда (сфероконус), обнаруженном при раскопках на Петровском бульваре, специалисты рассказали 3 марта.На территории золотоордынского Азака стеклянная тара для хранения химических препаратов встречается довольно редко. Почти все экземпляры специалисты нашли вдоль главной улицы 14 века.- Мы обнаружили только фрагмент сфероконуса, - рассказал заведующий археологическим отделом Азовского музея-заповедника Андрей Масловский. - При этом он не являлся предметом роскоши, которые можно видеть в музеях Ближнего Востока. Это обычный рабочий сфероконус, который служил для хранения химических препаратов.Сфероконус оказался настолько прочным, что его не раздавили ни копыта животных, ни колеса повозок.