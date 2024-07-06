В Ростовской области горит склад с автомобильными покрышками
В Аксае Ростовской области горит склад с автомобильными покрышками. Происшествие случилось 6 июля около 17:30.
На улице Западной, 5а, загорелся склад с автомобильными покрышками. Жители близлежащих районов увидели столб дыма и вызвали пожарных.
На место происшествия прибыли 17 человек и шесть единиц спецтехники. Огонь успел охватить 200 квадратных метров.
В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что спустя полчаса пожар удалось локализовать.