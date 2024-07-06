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В Ростовской области горит склад с автомобильными покрышками

В Ростовской области горит склад с автомобильными покрышками
В Аксае Ростовской области горит склад с автомобильными покрышками. Происшествие случилось 6 июля около 17:30.

На улице Западной, 5а, загорелся склад с автомобильными покрышками. Жители близлежащих районов увидели столб дыма и вызвали пожарных.

На место происшествия прибыли 17 человек и шесть единиц спецтехники. Огонь успел охватить 200 квадратных метров.

В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что спустя полчаса пожар удалось локализовать.
Фото: Соцсети.
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