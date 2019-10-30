Редчайшее астрономическое явление смогут наблюдать ростовчане в ноябре



В ноябре 2019 года жителям Ростова-на-Дону посчастливится наблюдать редчайшее астрономическое явление. В небе над донской столицей можно будет увидеть, как Меркурий пройдёт по солнечному диску. Интересное событие произойдёт 11 ноября. Планета появится на фоне Солнца около 15:30, путь через жёлтый диск займёт примерно шесть часов. Однако, ростовчане смогут наблюдать за явлением намного меньше, так как через пару часов после начала светило скроется за горизонтом.



Как пояснил руководитель Донской астрономической обсерватории Валерий Тупицын, смотреть на Меркурий можно только при помощи телескопа через специальный фильтр. Нам небесное тело будет казаться небольшой чёрной точкой.



Транзит Меркурия — редкое явление. Процесс происходит, когда планета оказывается между Землёй и Солнцем. В последний раз за ним следили в 2016 году. В следующий раз землянам посчастливится его увидеть только в ноябре 2032-го. Тем, кто хочет увидеть самую маленькую планету нашей системы на солнечном диске, следует заранее обратиться в обсерваторию или же вооружиться собственными телескопами.



Наблюдая за транзитом планет, учёные делают важные открытия. Так, в 1761-м небезызвестный Михаил Ломоносов, следя за прохождением Венеры, открыл, что на ней есть атмосфера.