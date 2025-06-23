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Численность пиленгаса сильно выросла в Таганрогском заливе и Азовском море

Численность пиленгаса сильно выросла в Таганрогском заливе и Азовском море

Рост численности пиленгаса зафиксировали в Таганрогском заливе и акватории Азовского моря. Об этом сообщили в ЮНЦ РАН.

Напомним, что пиленгас – это промысловая рыба, высоко ценимая за свои вкусовые качества. Этот вид был успешно акклиматизирован в Азово-Черноморский бассейн в 80-х годах XX века, а в начале следующего десятилетия его промышленный лов был официально разрешен. Наибольшие объемы добычи отмечались до 2006 года, после чего популяция пиленгаса демонстрировала тенденцию к сокращению.

В 2024 году специалисты зафиксировали критическое уменьшение количества взрослых особей пиленгаса, что вызвало серьезную тревогу и повлекло за собой временный запрет на его вылов.

Тем не менее, спустя полгода, повторные исследования, выполненные экспертами института, выявили восстановление популяции пиленгаса на всей территории акватории.
Фото: ЮНЦ РАН
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