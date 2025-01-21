На побережье Азовского моря нашли фракции нефтепродуктов

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На берегу Азовского моря обнаружили затвердевшие обломки нефтепродуктов 20 января. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.За прошедшие сутки специалисты собрали около 150 килограммов загрязненного грунта. Под контроль взята береговая линия от села Мысхако в Новороссийске до урочища Кучугуры - 265 километров.Если распространение нефтепродуктов не остановить, экологическая катастрофа может распространиться и на Ростовскую область. В настоящее время местонахождение загрязненных участков определено в 300 километрах от Таганрога по морю.Напомним, что экологическая катастрофа на побережье Черного моря произошла 15 декабря 2024 года. В тот день два танкера потерпели крушение, загрязнив десятки километров побережья. Тысячи сотрудников аварийных служб и добровольцев работают над очисткой пляжей и морской акватории. В Краснодарском крае с конца декабря введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.