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В Аксайском районе начались работы над водоснабжением 

В Аксайском районе начались работы над водоснабжением 
В станице Грушевской и хуторе Веселом Аксайского района начались работы по строительству водовода и насосной станции. Ход процесса проконтролировал министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Андрей Майер. Во время проверки министру доложили, что уже на объекте уложили 700 метров водопроводных труб.

Сейчас специалисты снимают растительный грунт, этот этап продлится еще несколько дней. Затем рабочие начнут откапывать котлован, бетонировать основания под резервуары, насосную станцию и распределительную камеру.Инженер-строитель объекта Виктор Мальков отметил, что строительство идет согласно графику.

Во время объезда Андрей Майер рассказал, что в 2019 году в рамках регионального проекта «Чистая вода» в Ростовской области будут реализованы два объекта. Первый в – Аксайском районе, второй – в Красносулинском. Сроки окончания работ назначены на 2020 год. Основная цель проекта — увеличение охвата населения, обеспеченного качественным водоснабжением.

- В результате более 4,5 жителей хутора Веселого и станицы Грушевской будут обеспечены качественной питьевой водой из системы центрального водоснабжения, - добавил министр ЖКХ Андрей Майер.

Известно, что к 2024 году чистой водой будут обеспечены 277 тысяч человек, проживающих в Ростовской области, то есть 91,7% всего населения региона и 99% городских жителей.

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