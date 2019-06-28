В рамках подготовки к зиме на Дону планируют заменить 35 км тепловых труб



В Ростове прошло седьмое, последнее, зональное совещание по вопросам подготовки к зиме. Ранее аналогичные заседания состоялись во всех муниципалитетах области.



Работу комиссии возглавил министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Андрей Майер.



- На зональных совещаниях мы рассматриваем вопросы подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду, вопросы необходимых работ для своевременного получения паспортов готовности. Всеми муниципальными образованиями разработаны планы мероприятий по подготовке к отопительному сезону, - пояснил Андрей Майер. – Проведено семь зональных совещаний, рассмотрены все вопросы территорий, в том числе и в Ростове-на-Дону.



Заместитель министра ЖКХ Ирина Ялтырева отметила необходимость увеличения количества аварийно-восстановительных бригад для незамедлительного реагирования, чтобы исключить вопрос по обеспечению горячим водоснабжением горожан в осенне-зимний период. Она предложила рассмотреть этот вопрос на очно-техническом совете при министерстве с участием руководителей ресурсоснабжающих организаций.



В оставшиеся летние месяцы во всех городах и поселках области проводятся предзимние гидравлические испытания и планово-предупредительные ремонты.



По информации регионального министерства ЖКХ, ресурсоснабжающие организации планируют заменить 35 километров тепловых и 80 километров водопроводных сетей, восстановить более 20 километров тепловой изоляции. Кроме того, необходимо заменить 81 и отремонтировать более 800 котлов.



- Работы по подготовке к зиме в целом по региону идут без отставания от графиков, - отметил Андрей Майер. - Завершение работ планируется до 1 октября 2019 года.