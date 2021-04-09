В Аксае после поджога «Киа Сид» мать-одиночка осталась без работы

Владелица сгоревшего автомобиля «Киа Сид» в Аксае осталась без средств к существованию. Машина для Светланы Кириченко была единственным источником заработка – на своей иномарке мать-одиночка работала в такси.Происшествие случилось 7 апреля на улице Садовой, 16. Около 20 часов Светлана припарковала свою «Киа» возле дома, а сама поехала по делам в Ростов. В пути ей позвонили соседи и рассказали, что ее машина горит. Женщине пришлось вернуться. Увидев горящий автомобиль, Светлана пришла в ужас.- У меня была самая настоящая истерика, - рассказала Светлана Кириченко. - Я даже хотела сесть в горящую машину, будто это могло сохранить ее. Но сын и соседи, к счастью, оказались рядом и успокоили меня.Пока на место приехали спасатели, иномарка женщины сгорела дотла. По видео с камер наружного наблюдения отчетливо видно, как к парковке подходит человек, а спустя секунду машина уже полыхает. Сомнений не осталось – причиной пожара стал поджог.Потеря автомобиля для Светланы стала настоящей трагедией. Дело в том, что машина была единственной кормилицей семьи Кириченко. Женщина с 18 лет зарабатывает на жизнь работой в такси. Но самое обидное то, что эту машину она купила за несколько недель до происшествия, да еще и в кредит под большие проценты. Теперь женщина осталась без возможности заработать и с большими долгами. Светлана может взять машину в таксопарке, однако за нее нужно платить аренду. По словам женщины-таксиста, заказы по городу приносят менее 100 рублей за поездку. Чтобы заработать деньги на кредит и семью, автомобилистке придется работать целыми сутками. Но нужно же и время для отдыха и сна. К тому же 11-летнего сына Даню нужно накормить и провести с ним время.Мальчика Светлана воспитывает одна. Когда ему было три года, родители развелись. Отец не участвует в жизни ребенка и даже не может платить алименты, поэтому Светлана тянет все семейные расходы на себе.- Взяла машину, чтобы Даню обеспечить всем необходимым, а в итоге - ни машины, ни денег, - переживает женщина. - Хорошо еще, что жилье свое - платить не нужно. Расходов на репетиторов и «коммуналку» хватает. Теперь еще 5 лет по 11 тысяч в месяц банку выплачивать.Как назло, оформить страховку от ущерба машины Светлане не удалось. Необходимый для этого паспорт транспорта находился у банка, который выдал кредит. А ОСАГО от поджогов не страхует.Женщина обратилась за помощью в полицию. Хулиганов-поджигателей разыскивают, но смогут ли виновные возместить Светлане ущерб, неизвестно.- Судя по записям с нескольких камер, перед поджогом у соседнего дома остановилась машина. А когда автомобили загорелись, двое поджигателей убежали через гаражи, предположительно, в сторону той самой машины, - поделилась Светлана. - Но это пока лишь догадки и предположения.Сколько времени займут поиски виновных в поджоге, неизвестно, а вот машину Светлане вряд ли кто-то вернет. Мать-одиночка погрязла в долгах без возможности зарабатывать на жизнь. Благо сейчас, в трудную минуту, ее поддерживают родители, но и они со своей маленькой пенсией не всегда смогут содержать ее и внука.Светлана ищет возможных свидетелей ЧП, которые смогут пролить свет на события того вечера и помогут найти подонков, лишивших мать-одиночку средств к существованию. Если вы что-нибудь знаете о поджигателях, позвоните по номеру: 8-988-252-84-88.